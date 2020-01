Sky – A gennaio tutto su Vidal: confermato il ‘sì’ del giocatore. Per Eriksen si aspetta giugno: la situazione

Arrivano aggiornamenti di mercato freschi legati al calciomercato dell’Inter, nello specifico sui due nomi che stanno infiammando i tifosi: Christian Eriksen ed Arturo Vidal. Due centrocampisti che farebbero fare un bel salto di qualità alla squadra di Conte, ma le cui situazioni di mercato sono piuttosto diverse. Ecco le ultimissime legate ai due, riportate da Sky.

Eriksen – Il fuoriclasse danese è il colpo grosso che Beppe Marotta ha in mente per la sua Inter. Sebbene nelle ultime ore si siano diffuse alcune indiscrezioni legate ad un possibile arrivo già a gennaio a Milano, l’idea dell’ad nerazzurro sarebbe quella di puntarci per giugno, momento nel quale il trequartista diventerebbe un parametro zero. Nel frattempo, José Mourinho, tecnico del Tottenham, in conferenza ha lasciato aperte tutte le porte in merito al suo futuro.

Vidal – Per gennaio, invece, il nome principale nella testa della dirigenza (ed anche di Antonio Conte) resta quello del guerriero cileno. Il Barcellona continua a manifestare poca voglia di cederlo, ma il classe 1987 ha già detto ‘sì’ al suo ex condottiero. L’Inter continua a premere e lavorare per portarlo a Milano in quel di gennaio, in modo tale da consegnare a Conte un rinforzo adeguato per inseguire il sogno-Scudetto.

