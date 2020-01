Sky – Eriksen-Inter, è solo questione di giorni! C’è una data da cerchiare in rosso sul calendario

I tifosi dell’Inter dovranno attendere ancora qualche giorno ma secondo quanto riportato da Sky Sport la trattativa con il Tottenham per Christian Eriksen prosegue a marcia spedita.

C’è una data da cerchiare in rosso sul calendario: è quella di martedì 21, quando l’agente del fantasista danese tornerà a Londra per presentare l’offerta dell’Inter che si sta avvicinando sempre di più alla richiesta del Tottenham da 20 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra infatti ora si attesta sui 15 milioni di euro con gli Spurs che potrebbero accontentarsi di quanto messo sul piatto per un calciatore che andrà comunque in scadenza a giugno e non appare intenzionato a rinnovare il suo contratto con il club inglese. Per Eriksen si tratterebbe quindi solo di una questione di giorni.

