Addio a Lautaro? L’Inter si scatena: sondaggi per Hakimi e Gabriel Jesus

Le intenzioni dell’Inter sono state chiarite a più riprese, e ad oggi non risultano passi indietro. Lautaro Martinez è un patrimonio del club e la sua cessione verrà accettata solo a fronte di un’offerta ritenuta congrua. Proprio per questo, le difficoltà del Barcellona a strappare il Toro da Milano sono notevoli e sempre più complesse da evitare. L’edizione odierna di SportMediaset, però, svela il piano mercato dei nerazzurri qualora l’argentino partisse.

In virtù del fatto che una cessione di Lautaro porterebbe all’Inter cifre vicine ai tre zeri, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già in mente come reinvestirle. In particolare, i nomi sul loro taccuino sarebbero due: Achraf Hakimi e Gabriel Jesus. Il primo costa circa 50 milioni di euro, ma porterebbe finalmente un notevole salto di qualità sulle fasce, zona del campo nella quale l’Inter fatica a trovare dei titolarissimi ormai da anni. Il secondo, invece, di milioni ne costa 70, ma per età e prospettive – a Werner ormai sfumato – potrebbe rappresentare il sostituto perfetto di Lautaro Martinez.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!