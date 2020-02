TheSun – Anche il Chelsea osserva Icardi: è corsa a tre

Dopo aver avuto un buon impatto in Francia, Mauro Icardi potrebbe esser tornato nella bufera del calciomercato. Il centravanti argentino, vittima di numerose esclusioni nelle ultime partite, sembra aver avuto degli scontri verbali con il tecnico Thomas Tuchel compromettendo quello che veniva considerato come un riscatto quasi certo a fine stagione. Il Paris Saint Germain, infatti, ha nelle proprie mani il diritto di poter acquistare a titolo definitivo dall’Inter l’attaccante per 70 milioni di euro al termine del prestito dall’Inter.

Qualora il club parigino non dovesse riscattare l’ex capitano nerazzurro, non mancherebbero altre contendenti sia in Italia che all’estero. A partire dalla Juventus che già la scorsa estate aveva incontrato Wanda Nara cercando di anticipare l’affare. Ma non solo, perché l’ipotesi più suggestiva per Icardi in questo momento rimane il Real Madrid, da tempo sulle sue tracce. Per ultimo, secondo quanto scritto dal The Sun, si sarebbe inserito anche il Chelsea che a fine stagione si libererà di Giroud in scadenza e sta già cercando un attaccante di primissima fascia.

