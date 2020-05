Tolisso, c’è aria d’addio con il Bayern: l’Inter spettatrice ma nessun contatto

Corentin Tolisso vuole lasciare il Bayern Monaco. Lo riferisce oggi Sky Sport.de facendo il punto della situazione in casa bavarese. Il club campione di Germania – come si legge – non svenderà il proprio centrocampista ma la volontà di entrambi sembra quella della separazione. Il Bayern intende far cassa per arrivare a Sané o Havertz, il giocatore francese invece si è convinto di voler cambiare aria.

Su Tolisso è spuntato qualche settimana fa l’interesse dell’Inter, soprattutto in una trattativa con Ivan Perisic protagonista. Al momento però come riporta Sky non c’è stato alcun contatto tra i due club per parlare del futuro del francese. La cifra richiesta è molto alta, la volontà di Tolisso potrebbe fare la differenza per quello che sarebbe un vero e proprio colpo di mercato.



