TS – Inter, Morata mette d’accordo tutti: per Conte e Marotta è il primo nome

Non dev’essere stato semplice abituarsi da subito al rojiblanco dell’Atletico Madrid per uno come Alvaro Morata, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid sino a diventare un calciatore molto importante anche in prima squadra. Eppure, nonostante una carriera quasi interamente in maglia blanca – a parte le due esperienze all’estero con Juventus e al Chelsea – scavando nel passato del centravanti spagnolo si scopre che in realtà il mondo Atletico lo aveva già vissuto per qualche anno da giovanissimo, sino all’addio del 2007 quando, proprio prima di passare al Real, affrontò una stagione al Getafe.

L’attaccante, che entro il 1° luglio verrà riscattato interamente dai colchoneros dal Chelsea, è stato indicato da Antonio Conte alla dirigenza dell’Inter in caso di cessione di Lautaro Martinez, come riportato già da qualche giorno. Effettivamente, stando alle caratteristiche dello spagnolo, potrebbe essere una valida alternativa da schierare in coppia insieme all’onnipresente Romelu Lukaku. Il tecnico leccese lo ha già avuto a Londra per una stagione e tecnicamente lo ritiene più che idoneo al suo gioco.

In società, poi, va detto che anche Marotta nutre un debole sportivo nei suoi confronti. L’amministratore delegato lo aveva già portato alla Juventus ottenendo in cambio ottimi risultati. Oltre ad una valutazione di circa 65 milioni di euro, come riferito da Tuttosport, giocano attualmente in favore di Morata anche altri aspetti. Lo spagnolo conosce bene la Serie A e soprattutto la lingua, visto che qualche anno fa proprio in Italia ha sposato la moglie Alice. Insomma, un italiano di adozione che nel nuovo gruppo azzurro pensato dall’Inter ci starebbe a pennello.

