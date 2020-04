UFFICIALE – La FIFA annuncia: “L’1 luglio non apre il mercato. I contratti al 30 giugno non potranno essere prorogati”

Il calciomercato cambierà, ormai è ufficiale. Come dichiarato al programma Playtime, infatti, il direttore legale della FIFA Emilio García Silvero ha chiarito gli aspetti principali delle conseguenze portate dall’emergenza Coronavirus, che ha costretto allo stop forzato tutto il calcio europeo. “L’1 luglio non aprirà il mercato. I contratti con scadenza al 30 giugno non potranno essere estesi. I calciatori in prestito torneranno alle loro squadre ma non potranno scendere in campo”, ha dichiarato Silvero.

“La FIFA non può estendere i contratti oltre il 30 giugno, ma le finestre di trasferimento non saranno le stesse di prima e quindi i giocatori non potranno comunque essere registrati. I calciatori in prestito torneranno nelle squadre che ne detengono i cartellini, ma non potranno comunque scendere in campo poiché il mercato sarà chiuso”, ha poi continuato. Terminando con un’ipotesi: “Potrebbero esserci più finestre di mercato. Dipenderà dall’inizio e dalla fine di ogni competizione. L’idea è che le finestre finiscano poco prima dell’inizio di ogni campionato e non debbano coincidere”, soluzione che apre alla possibilità di una terza sessione di mercato.

