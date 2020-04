Mourinho impara la lezione: augura buon compleanno ad Alli… dall’altra parte della strada!

Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon e Tanguy Ndombele. Erano questi i calciatori a cui José Mourinho, sfidando il blocco inglese imposto dal governo per contrastare l’emergenza Coronavirus, aveva organizzato un allenamento speciale. La seduta, però, era stata ‘scoperta’ e ripresa da un passante, che ha poi diffuso il video sui social e fatto scoppiare l’inevitabile polemica. Ora, però, il tecnico portoghese ha capito la lezione.

Come riporta il Sun in Inghilterra, infatti, ieri era il compleanno di Dele Alli, centrocampista del Tottenham. Lo Special One, che abita a soli 5 minuti di strada dal calciatore, ha deciso di recarsi da lui per fargli gli auguri di compleanno, ma l’ha fatto… rimanendo dall’altra parte della strada! Ecco qui sotto le immagini, che mostrano i due in tenuta ‘casual’ salutarsi a distanza.

Crediti Foto: NHPIX

