TS – Vanheusden nel mirino di Commisso: possibile intreccio con l’Inter

La novità di giornata sulle pagine di Tuttosport in ottica nerazzurra è l’interesse della Fiorentina di Rocco Commisso per Zinho Vanheusden. Il difensore belga non è più legato all’Inter in alcun modo dopo essere stato ceduto a titolo definitivo la scorsa estate, ma tra il club interista e lo Standard Liegi esiste comunque un gentleman agreement sulla base del quale la società presieduta da Steven Zhang potrebbe riportare ad Appiano Gentile il centrale classe 1999 entro l’estate 2021 con un’offerta pari a 15 milioni di euro.

Questo perché all’Inter tra qualche mese faranno di tutto pur di strappare Federico Chiesa alla Fiorentina, battendo sui tempi la concorrenza della Juventus che rimane molto forte. Ai viola, tra le fila nerazzurre, interesserebbero di già come contropartite sia Radja Nainggolan che Dalbert attualmente in prestito a Firenze. Ma il nome di Vanheusden circolato dalle parti del Franchi nelle ultime settimane, potrebbe essere un incentivo in più per affondare il maxi scambio di mercato.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!