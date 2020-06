VIDEO – Calciomercato Inter, Skriniar-Real Madrid: le ultime in DIRETTA

Milan Skriniar è un obiettivo del Real Madrid. La notizia di mercato delle ultime ore vede il difensore dell’Inter nel mirino del club spagnolo ma i nerazzurri hanno già sparato alto: non saranno prese in considerazione offerte per meno di 80 milioni di euro.

