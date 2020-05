Non solo Inter per Cavani: l’Atletico non molla, il Newcastle costretto a risalire

Incroci pericolosi tra Milano e Parigi in chiave mercato. Inter e Paris Saint-Germain riflettono sull’eventuale riscatto di Mauro Icardi, in prestito in Francia fino a fine stagione e con la possibilità, per il club di Leonardo, di acquistarlo a 70 milioni entro il 31 maggio. Marca riassume le trattative tra i due club, con il PSG pronto a chiedere lo sconto ai nerazzurri per Maurito e a fare i conti con le resistenze della Beneamata.

Da un bomber all’altro, c’è anche Edinson Cavani al centro dei rumors di mercato che coinvolgono Inter e Paris Saint-Germain. L’uruguaiano lascerà il club a parametro zero in estate e la Beneamata non sarebbe l’unica società in corsa per il giocatore. Atletico Madrid e Newcastle attendono sviluppi sul futuro dell’ex Napoli e Palermo. Il Cholo Simeone è stato ad un passo dall’attaccante lo scorso gennaio ed i sentimenti, tra il tecnico e Cavani, sembrerebbero reciproci. Dalla Premier, i Magpies sperano di poter inaugurare il loro progetto lussuoso di rifondazione proprio con l’uruguaiano che, però, non sembra intenzionato a rinunciare alle competizioni europee. Newcastle dunque un passo indietro rispetto a Inter e Atletico Madrid, pronte a scattare per Cavani.



