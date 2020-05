SM – Inter, Cavani in cima alla lista di Conte. E per la fascia sinistra è corsa a due

Il mercato dell’Inter è in continua evoluzione e nella prossima finestra si prevedono movimenti importanti. Per quanto riguarda le cessioni, un punto fondamentale è la situazione legata a Mauro Icardi. Secondo Sport Mediaset, infatti, i nerazzurri avrebbero concesso uno sconto per il suo riscatto pattuito di 70 milioni di euro al Paris Saint-Germain, che vorrebbe concludere l’operazione entro il 31 maggio. La permanenza di Mauro a Parigi escluderebbe quella di Edison Cavani, che rimane la figura ideale che Antonio Conte vorrebbe portare a Milano.

Dopo la decisione di Dries Mertens di prolungare il suo contratto con il Napoli, infatti, è l’attaccante uruguaiano il nome in cima alla lista di Suning. Proprio in quella lista ci sarebbero anche altri giocatori, provenienti soprattutto dalla Premier League. Per quanto riguarda la fascia sinistra, i nomi sono quelli di Emerson Palmieri e Marcos Alonso. L’allenatore pugliese vorrebbe infatti arrivare ad uno dei due per completare la rosa in quel settore, ma molto dipenderà dal tesoretto ricavato dalle cessioni.

