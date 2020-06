TS – Inter, non solo attaccanti: previsti tre investimenti tra centrocampo e fasce esterne

Il calciomercato non è ancora iniziato, ma è già entrato nel vivo nelle dinamiche quotidiane. Quello dell’Inter, in particolare, è piuttosto movimentato e i nomi che girano intorno alla squadra di Suning sono di un certo spessore, sia in entrata che in uscita. A tenere banco c’è sempre la questione attaccanti, con Cavani che sembra essere ormai in cima alla lista di Antonio Conte e con la questione legata a Lautaro Martinez, che ha ancora un futuro incerto. Ma i movimenti che coinvolgono i nerazzurri non riguardano solo il reparto offensivo. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, si stanno muovendo per fare investimenti importanti in altri settori, soprattutto a centrocampo e sugli esterni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Beneamata ha messo le mani ormai da tempo su Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è l’uomo giusto per lo scacchiere del tecnico pugliese e l’Inter farà un grosso investimento su di lui. La trattativa è in fase avanzata e si aspetta la fumata bianca definitiva per vedere il giocatore a Milano. Ci saranno movimenti importanti anche per le fasce esterne, che nel 3-5-2 hanno una fondamentale importanza. In particolare, verranno fatti due investimenti e i nomi in primo piano sono quelli di Chiesa ed Emerson Palmieri, stimatissimi da tutto l’ambiente nerazzurro che dovrà lottare con una concorrenza spietata, sia in Italia che all’estero.

