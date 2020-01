SI – Incontro con gli agenti di Darmian e Tonali: è sempre più un’Inter made in Italy

Secondo quanto riportato da Sportitalia oggi la dirigenza dell’Inter ha incontrato l’entourage di Mattia Darmian, difensore ed esterno in forza al Parma già bloccato dalla dirigenza nerazzurra per luglio.

Possibile un suo approdo in anticipo a gennaio qualora non si sblocchi l’affare con il Manchester United per Ashley Young. Darmian ma non solo perché con gli agenti del giocatore si è approfondito anche il discorso relativo a Sandro Tonali. L’Inter è pronta a sfidare Juventus e Psg e ha ribadito all’entourage di voler essere costantemente aggiornata sulle evoluzioni relative al futuro del gioiello del Brescia di Cellino.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!