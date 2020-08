Sky – Inter, avviata la trattativa con il Tottenham per Ndombele: si lavora allo scambio con Skriniar

L’Inter è molto attiva nel mercato e in queste ore ci sono varie questioni a tenere banco.Sì, perché Antonio Conte vuole alzare il livello della rosa in vista della prossima stagione e Marotta è al lavoro per cercare di accontentarlo. Da un paio di giorni la novità è l’interessamento dei nerazzurri per Tanguy Ndombele, trattativa che ora sta entrando seriamente nel vivo. Secondo quanto riportato da Sky, i nerazzurri hanno avviato i contatti con il Tottenham per intavolare uno scambio con Milan Skriniar, che piace molto a José Mourinho.

Il difensore slovacco, infatti, è la pedina scelta della dirigenza per arrivare al centrocampista francese. Non è una trattativa facile, perché gli Spurs hanno difficoltà nell’accontentare l’attuale centrale dell’Inter dal punto di vista dell’ingaggio, individuato come sostituto ideale di Vertonghen.

Anche dall’Inghilterra arrivano conferme sui contatti tra i due club e il Daily Mirror sottolinea la forte volontà di Ndombelè nel vestire nerazzurro. C’è da dire che il Tottenham non è convinta al 100% della cessione del suo centrocampista, visto il grande esborso economico fatto la scorsa stagione. Il classe ’96, infatti, è arrivato nel luglio del 2019 per 55 milioni di sterline e il presidente Daniel Levy lo considera un in investimento importante.

