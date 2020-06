Werner cambia idea! L’entourage fa sapere: “Ha aperto al trasferimento all’Inter”. La situazione

Timo Werner apre la porta all’Inter. È questa, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la grande novità arrivata nelle ultime ore direttamente dalla Germania. Il talento del Lipsia sembrava non considerare l’Italia per il suo futuro: i nerazzurri, però, sono stati il primo club ad interessarsi a lui, e di questo vuole esserne riconoscente. Attraverso il suo entourage, Werner avrebbe avvisato l’Inter di non voler dire ‘no’ a prescindere alla soluzione italiana, sebbene la pista preferita resti comunque il Liverpool, dove troverebbe il connazionale Jürgen Klopp.

Werner apre all’Inter: le ultime

Ad ogni modo, quella di Timo Werner, per l’Inter, resta comunque una soluzione alternativa. La prima scelta del club nerazzurro rimane infatti la conferma di Lautaro Martinez, sul quale però, ormai da settimane, il Barcellona sta pressando. Qualora per il Toro arrivasse un’offerta irrinunciabile, da Viale Della Liberazione potrebbe quindi partire il via libera per dare l’assalto all’11 del Lipsia, considerato da Milano un ‘sosia’ del 10 argentino. Peraltro, i problemi economici portati dal Coronavirus renderanno molto più difficile il mercato del Liverpool, che proprio per questo motivo sembra essersi tirato indietro quasi definitivamente dalla corsa a Werner. Dalla Germania insistono sulla richiesta di circa 60 milioni di euro per il tedesco, prezzo che però si concretizzerebbe solo in caso di vittoria della Bundesliga da parte del Lipsia. Al momento, con la squadra di Nagelsmann al terzo posto, è più probabile che quindi ci si stabilizzi sui 50 milioni, ovvero la cifra incassata dalla cessione di Icardi. Nonostante le parole di Ausilio di qualche giorno fa, quindi, la situazione è cambiata: Timo Werner apre all’Inter, ed ora i nerazzurri hanno un’alternativa in più a Cavani per rinforzare l’attacco.

