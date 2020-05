TS – Chiesa, la Juventus tenta lo scatto: l’Inter però sa come convincere Commisso

Sempre più Derby d’Italia per Federico Chiesa. La stella sembrerebbe pronta a lasciare la Fiorentina, ma solo con l’offerta giusta che possa accontentare le pretese del patron Rocco Commisso. Come raccontato da Tuttosport, la Juventus sarebbe già pronta ad accelerare per il giocatore spingendo su alcuni scambi che coinvolgono, in particolare, Mattia Perin. Il portiere, oggi al Genoa, è l’ultimo nome tracciato dai bianconeri che si aggiunge alla lista dei vari Romero, Rugani e Pellegrini già accostati ai toscani per l’affare Chiesa.

In corsa però c’è anche l’Inter, con Antonio Conte pazzo dell’esterno della Nazionale: un sogno vederlo alla Beneamata che può diventare realtà nella prossima finestra estiva di mercato, considerando anche il testa a testa con la Juventus. Il presidente della Fiorentina Commisso è stato chiaro: Chiesa partirà solo con l’offerta giusta. E secondo il quotidiano, la questione scambi presentata dalla Vecchia Signora non sembrerebbe allettare il patron della Viola. Porte aperte all’addio e all’Inter per l’esterno, tentato dalle big di Serie A e con un futuro tutto da scrivere.

