TS – Emerson Palmieri sogna la Serie A: Marotta e Conte i fattori decisivi per l’Inter

Emerson Palmieri vuole lasciare il Chelsea. L’esterno brasiliano, naturalizzato italiano, ha messo nel mirino la speranza di riuscire a diventare una certezza della Nazionale per rimettersi in mostra al massimo in vista degli europei, rinviati al 2021. L’anno in più da poter sfruttare, come sottolineato da Tuttosport, avvicina ulteriormente il giocatore alla Serie A, con Inter e Juventus pronte a scatenarsi a suon di offerte.

La volontà dell’esterno è quella di tornare in Italia anche per restare maggiormente a contatto con il ct Mancini, chiudendo di fatto le porte ai Blues dove è costretto a convivere con incomprensioni nei confronti di tecnico e società. Marotta lo aveva già individuato come colpo dal futuro assicurato nel 2017 ed ora, forte del rapporto consolidato tra Conte ed Emerson Palmieri, è pronto ad accelerare per regalare garanzie alle corsie esterne nerazzurre. La Juventus però fa sul serio ed ha, dalla sua, la carta Alex Sandro da poter sacrificare per arrivare all’azzurro. Derby d’Italia per l’esterno del Chelsea che sogna, più di tutto, il ritorno in Italia.

