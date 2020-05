Vidal allontana l’Inter: “Sto bene e voglio vincere ancora qui a Barcellona”

Intervistato dal canale tematico ufficiale del Barcellona, Arturo Vidal allontana la possibilità di dire addio al club, confermando quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva una settimana fa. Ecco le parole del cileno.

Ritorno in campo – “È stato emozionante tornare ad allenarsi dopo quello che è successo, con i compagni di squadra c’era molta allegria. Saranno due mesi intensi con molte partite da giocare in pochissimo tempo, dobbiamo essere pronti al 100% per le competizioni che ci rimangono. Il pubblico mi dà grande gioia ed entusiasmo, ma dobbiamo adattarci. Avremo 11 finali e dobbiamo vincerle”.

Futuro – “Mi sento ancora bene e continuerò a lottare per vincere trofei. Spero di vincere ancora qui con il Barcellona“.

