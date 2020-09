Vrenna, direttore generale del Crotone: “Agoumé e Esposito sono giocatori fantastici, vedremo se riusciremo a convincere l’Inter”

Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb delle prossime mosse di mercato del club calabrese, molto interessato a due giovani promesse dell’Inter.

Vrenna ha dichiarato: “Esposito e Agoumé sono due calciatori importantissimi, ci farebbero davvero comodo. Vedremo se riusciremo a imbastire qualcosa insieme all’Inter per far si che si realizzi il tutto. Non sono i nostri unici obiettivi ovviamente. Con l’Inter dobbiamo ancora vederci per parlare, sono stati impegnati con le coppe e giustamente erano concentrati sull’Europa League. Ma abbiamo in programma un summit, siamo molto amici di Ausilio e speriamo di poter chiudere”.

