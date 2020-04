5 sostituzioni a partita? Ci guadagna anche l’Inter: ecco come Conte cambierebbe a gara in corso

Giocando d’estate con temperature elevatissime ed ogni tre giorni, peraltro dopo essere stati quasi completamente fermi per due mesi, può essere molto complesso anche per calciatori allenati come quelli di Serie A. Ecco perché qualche giorno fa, l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha lanciato una proposta innovativa: “Permettiamo alle squadre di Serie A di operare 5 cambi per ogni partita”. Suggestiva, e nemmeno insensata la proposta del tecnico romano. Tanto che, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’idea dei 5 cambi a partita potrebbe venire presto discussa ed approvata dai piani alti della Serie A.

Ma chi ci guadagnerebbe, qualora venisse approvata una rivoluzione simile? Indubbiamente, tra le squadre maggiormente favorite da questo cambio ci sarebbero quelle più ricche e con la rosa più profonda, che avrebbero modo quindi di adoperare più calciatori di altissimo livello per ogni partita. È il caso quindi della Juventus, ma anche dell’Inter: i nerazzurri, infatti, come illustra il quotidiano romano, potrebbero rivoluzionare la squadra in due modi. In primis, potrebbero essere scambiati tutti gli esterni, obbligati ad un lavoro fisicamente molto dispendioso nel gioco di Antonio Conte. Si potrebbe infatti passare dalla coppia di italiani Candreva-Biraghi a quella di ‘inglesi’ Moses-Young. Ma, soprattutto, potrebbe essere completamente rivoluzionato tutto il centrocampo, passando da uno più muscolare (Barella-Brozovic-Vecino) ad uno più tecnico (Sensi-Brozovic-Eriksen) o viceversa.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!