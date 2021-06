Accadde Oggi – 5 giugno 1986, Altobelli-gol non basta: Maradona risponde e l’Argentina pareggia

Allo stadio Cuauhtémoc (Messico) l'Albiceleste ribalta gli Azzurri grazie al Diez

Consueto appuntamento settimanale con la rubrica Accadde Oggi, curata dalla redazione di Passioneinter.com. Un appuntamento, questa volta, riguardante solo in parte i nerazzurri di Milano ed incentrato invece sugli Azzurri d'Italia. Il 5 giugno del 1986 andava in scena la partita tra Italia ed Argentina, valevole per la seconda giornata dei gironi del Mondiale tenutosi in Messico.