Benevento in Serie A, il saluto dell’Inter: “Ci vediamo presto a San Siro”

Il Benevento è matematicamente in Serie A dopo la vittoria per 1-0 maturata contro la Juve Stabia grazie alla rete di Marco Sau. I giallorossi fanno così ritorno nella massima serie dopo due stagioni dalla prima promozione. Tante squadre hanno fatto gli applausi agli uomini di Inzaghi, tra cui anche l’Inter, che su Twitter ha pubblicato un post per omaggiare il club campano.“Bentornati, complimenti al Benevento per il ritorno in Serie A! Ci vediamo presto a San Siro”.