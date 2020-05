Brusaferro (ISS): “Serie A? Stiamo ancora valutando, il parere del Comitato tecnico scientifico non è pronto”

In attesa di capire le intenzioni di governo e Federcalcio sulla ripresa del campionato italiano, questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera è stata intervistata una voce molto influente. Si tratta di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e membro dallo scorso febbraio del Comitato tecnico scientifico per l’adozione delle misure necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Imbeccato sulle chance della ripresa della Serie A, Brusaferro è stato particolarmente cauto rimandando la risposta alle ulteriori riflessioni del Comitato Scientifico.

Il campionato di calcio riprenderà?

“Siamo in fase di valutazione, il parere del Comitato tecnico scientifico non è pronto. Tutti gli sport di squadra mettono insieme un certo numero di persone che possono variare a seconda delle discipline. Sono per definizione delle aggregazioni. Ci sono tante variabili in gioco”.

