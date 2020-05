Ceferin vota per la ripresa e avvisa: “Tutti si stanno attrezzando, chi non lo farà giocherà i preliminari per l’Europa”

Ora è sceso in campo anche il numero uno. Aleksander Čeferin, presidente della UEFA, si è espresso a chiare lettere ai microfoni del Corriere dello Sport, senza dare spazio ad interpretazioni, in merito alla ripresa dei tornei. I campionati vanno terminati sul campo, il modo per farli riprendere c’è. In questo senso, quello della Germania dev’essere un comportamento da prendere come modello: “Le soluzioni adottate lì sono più mirate e funzionali al prosieguo dell’attività, non alla sua improvvisa interruzione”.

“Penso che la maggioranza delle leghe riuscirà a portare a termine il suo campionato. Chi non lo farà dovrà affrontare i preliminari per partecipare alle prossime competizioni europee”, aveva poi affermato Čeferin a Bein Sports, ribadendo ulteriormente la necessità di non concludere i campionati a tavolino. Le parole del numero uno dell’UEFA suonano anche come un avvertimento verso quella fazione del nostro paese che, inspiegabilmente, sembra remare contro la ripresa dello sport più facoltoso.

