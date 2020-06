Collina: “Var riduce il margine di errore, ma non può rivedere tutto. Sul fallo di mano ecco le nuove linee”

Intervistato questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera, l’ex arbitro e oggi presidente della commissione arbitrale della Fifa Pierluigi Collina, si è soffermato su due aspetti spesso fraintesi. Innanzitutto sulle nuove indicazioni per quanto riguarda il fallo di mano, oggetto di dibattito che spesso ha diviso negli ultimi tempi il mondo del calcio. Ma anche per quanto riguarda il Var e la sua capacità d’intervento, uno strumento utilissimo che deve correggere eventuali errori dei direttori di gara, ma di cui non bisogna abusare secondo l’ex arbitro per non rendere eterna una partita. Ecco le parole di Collina:

FALLO DI MANO – “Sul fallo di mano è stata definita la linea di confine tra braccio e spalla. Penso sia applicabile da subito. Anche l’immediatezza del gol segnato o dell’occasione da rete creata dopo un fallo di mano dell’attaccante è definita meglio”.

VAR – “Intervenendo la componente umana, resta sempre un margine di errore. La Var nasce per aiutare l’arbitro in decisioni cruciali, non per riarbitrare la partita. Nessuno ha mai pensato di rivedere tutto, i match sarebbero eterni. Il processo è ancora in fase miglioramento e anche di comprensione, da parte di chi è cresciuto con il modus operandi di prendere la decisione finale e difenderla”.

