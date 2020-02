Juventus-Fiorentina, Commisso non ci sta: “Sono disgustato, queste sono porcherie! La Juve non ha bisogno di regali”

Vince tra le polemiche la Juventus contro la Fiorentina nel lunch match delle 12.30. Dopo essere andata in vantaggio su rigore grazie a Cristiano Ronaldo sullo scadere del primo tempo, nella seconda frazione di gara, proprio nel momento peggiore degli uomini di Sarri, arriva un altro rigore a dir poco dubbio che regala il raddoppio ai bianconeri. Al 94′ è De Ligt a chiudere la partita realizzando la rete del 3-0, ma il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non ci sta, e al termine del match ha rilasciato dichiarazioni molto forti ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole: “Sono arrabbiatissimo, sono qui da 7 mesi e non ho mai fatto critiche. Il primo calcio di rigore forse ci stava, ma il secondo no, e lì è cambiata la partita. La Juve ha un monte ingaggi da 350 milioni, non ha bisogno di questi regali, può vincere in campo. All’estero quando vedono queste porcherie la gente si disgusta, come sono disgustato io. Devo proteggere la mia squadra. Con Genoa e Inter non è andato al Var, oggi invece è andato e lo ha confermato. Il primo ci può stare, ma il secondo assolutamente no. Non ho mai parlato dell’arbitraggio, ci sono stati fischi non giusti, ma non si può andare avanti così. I miei ragazzi sono tutti scoraggiati. Le partite sono state decise dagli arbitraggi, la Juve deve vincere sul campo. Oggi è stata decisa dall’arbitro”.

