Calcagno (vicepres. Aic): “Erano settimane che chiedevamo di fermare tutto. Il calcio non ha nessuna ragione di esistere in questo momento”

Sono giorni di fermento per il mondo del calcio, che dopo la diffusione su scala europea del coronavirus ha dovuto momentaneamente chiudere i battenti a tutti i livelli. Allo stop della Serie A è infatti seguito quello delle competizioni Uefa e degli altri maggiori campionati europei, ultima tra tutti la Bundesliga. Uno stop necessario, ma, a seconda del vicepresidente dell’Assocalciatori Umberto Calcagno, eccessivamente tardivo rispetto alle richieste dell’Aic. Queste le sue parole ai microfoni di calciomercato.it:

“Erano settimane che, in via formale, chiedevamo di fermare tutto. Finalmente, anche se con ritardo, ci siamo arrivati. Ci veniva detto che i calciatori dovevano dare l’esempio, ma bisognava capire quale esempio fosse quello giusto visto che le regioni settentrionali ci chiedevano testimonial per far arrivare a tutti il messaggio di restare a casa, mentre altri andavano in giro per la penisola a fare il loro lavoro. Purtroppo sarà il virus a dettare i tempi. Se vogliamo essere più avanti del contagio, bisogna capire che le attività calcistiche e gli allenamenti, in questo momento, non hanno nessuna ragione di esistere”.

Calcagno ha poi parlato del problema della scadenza dei contratti fissata per giugno, mese in cui, a causa dei ritardi causati dall’emergenza, potrebbe non essere ancora finita la stagione: “Lo statuto federale lascia ampio potere, in caso di eccezionalità, alla federazione. Dunque, non è da escludere che si possa prolungare la stagione sportiva oltre il 30 giugno e, di conseguenza, anche la scadenza di contratti. L’auspicio è quello di poterci ragionare, non sarà un problema trovare una soluzione”.

