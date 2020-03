Coronavirus, l’annuncio di Infantino: “Sospendere l’Europeo? Non possiamo escludere nulla…”

L’emergenza Coronavirus ha ormai invaso totalmente l’Italia, ma potrebbe essere questione di tempo prima che si espanda anche in tutta Europa. Già in questi giorni sono emersi dei casi di contagi in altri paesi del continente, motivo per cui è lecito pensare anche alla possibilità della sospensione (o del rinvio) anche dei campionati europei, in programma in quel di giugno.

Dell’eventualità sopra scritta, ai microfoni di Sky Sport News, ha parlato proprio il presidente della FIFA Gianni Infantino, dichiarandosi impossibilitato a smentire a priori lo scenario. “Non posso escludere nulla – ha spiegato Infantino –. Non bisogna farsi prendere dal panico, ma al tempo stesso valutare attentamente la situazione. Spero che non si vada verso un annullamento delle competizioni, ma sarebbe difficile emettere un divieto generale, dato che in ogni Paese la situazione è diversa. La salute delle persone, in ogni caso, ha la priorità sul calcio ed è la cosa più importante. Dunque speriamo che l’epidemia non si espanda”.

