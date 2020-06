De Laurentiis avvisa l’Inter: patto con il Napoli per un finale di stagione al massimo

Napoli–Inter sarà la prima partita dei partenopei dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus per il primo obiettivo stagionale: la Coppa Italia. Nerazzurri avvisati quindi, con De Laurentiis che non ha fatto giri di parole incontrando la squadra insieme a Gattuso: l’obiettivo è chiudere al meglio la stagione per non avere rimpianti.

Come riporta Il Mattino infatti quest’oggi il presidente dei partenopei si è intrattenuto per oltre mezz’ora instaurando un clima sereno e rassicurando tutti i giocatori che verranno pagati gli stipendi dei mesi di stop forzato. La testa quindi sarà libera da pensieri negativi e Insigne e compagni dovranno mettercela tutta per difendere lo 0-1 dell’andata.

Venerdì il Napoli tornerà al San Paolo per la rifinitura che gli permetterà di ritrovare quelle sensazioni che ogni calciatore ha voglia di riassaporare, poi sabato sarà la volta dell’Inter: il primo obiettivo passa dalla semifinale.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!