GdS – No all’algoritmo, sì alla media punti; ecco il programma in caso di nuovo stop forzato

Nuova idea da parte della Lega, che oggi voterà a tal proposito; sostituire l’algoritmo, che non ha evidentemente ottenuto consensi, con la media punti moltiplicata per le partite rimanenti in caso di nuovo stop forzato del campionato. La base di partenza è sempre la stessa infatti: in caso di blocco del campionato per nuova emergenza in questo modo sarà possibile assegnare le posizioni finali senza ricorrere a playoff.

Questo metodo si dimostra anche molto più semplice dell’algoritmo proposto dalla federazione: infatti basterà moltiplicare la media punti delle squadre con delle partite in meno proprio per i match rimanenti in modo da stabilire una classifica finale. Nel caso in cui invece tutte le squadre dovessero essere a pari partite giocate basterebbe cristallizzare la classifica.

Dunque eliminata completamente l’opzione playoff? Si ma no. Questa è stata l’opzione meno appoggiata da tutti i club coinvolti e per questo non verrà più presa in considerazione; l’unica cosa che potrebbe farla tornare in ballo sarebbe la messa in discussione della continuazione del campionato per colpa di un nuovo positivo tra giocatori e staff.

