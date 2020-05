IFAB, via libera alle cinque sostituzioni. E si potrà riprendere senza VAR

Tutto come previsto. L’IFAB, su proposta della FIFA, ha dato ufficialmente l’ok all’aumento delle sostituzioni da impiegare in partita fino alla fine del 2020. Saranno ammesse dunque cinque sostituzioni (invece delle tradizionali tre) che possono salire a sei in caso di gare che vanno ai supplementari. I cinque cambi andranno però effettuati in soli tre slot per non spezzettare troppo la gara (quindi in due casi bisognerà fare doppi cambi).

Ora la palla passa ai singoli tornei, che dovranno decidere se adottare o meno tale misura che potrebbe essere estesa in un secondo momento anche al 2021. Inoltre, si legge nella nota dell’IFAB, per i singoli organizzatori dei tornei (Serie A, Champions League, Liga ecc.) sarà possibile decidere se ripartire con o senza VAR.

