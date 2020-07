Il Tottenham perde 3 a 1 e il Var scatena l’ira di Mourinho: “Se dico ciò che penso finisco nei guai!”

Il Tottenham è reduce dalla pesante sconfitta contro lo Sheffield United per 3 a 1. La squadra di José Mourinho occupa al momento la nona posizione ed è a ben nove punti di distanza dal quarto posto, che vuol dire accesso diretto alla Champions League. Una gara molto tesa in cui non sono mancate le polemiche. In particolare, la squadra londinese si è vista annullare una rete di Harry Kane, scatenando l’ira dello Special One.

Nel primo tempo, un minuto dopo il vantaggio della squadra di casa, il bomber degli Spurs aveva portato in parità il risultato. Subito dopo il Var ha annullato tutto, dichiarando falloso un tocco di mano di Lucas Moura nell’azione del gol. A fine partita il tecnico portoghese non ci ha visto più ed è arrivato furibondo ai microfoni del post gara: “Non posso dire ciò che penso, altrimenti finisco nei guai! Qui non c’è un arbitro in campo, ma è nascosto in qualche ufficio”.

