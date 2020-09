Italia-Bosnia, prove generali di formazione per Mancini: Barella presente tra i titolari

Alle ore 20.45 di domani sera inizierà ufficialmente anche la Nations League dell’Italia di Roberto Mancini. La prima avversaria da battere sarà la Bosnia di Edin Dzeko e Miralem Pjanic, contro cui gli azzurri scenderanno in campo allo stadio Franchi di Firenze. Durante le prove generali di formazione, riporta Sky, nell’11 titolare provato a Coverciano era presente anche Nicolò Barella. 4-3-3 in arrivo per Mancini, pronto a schierare Florenzi-Bonucci-Chiellini-Biraghi davanti a Donnarumma, con il terzetto di centrocampo formato da Barella, Jorginho e Zaniolo alle spalle dell’altro terzetto, quello d’attacco, con Chiesa, Belotti ed Insigne.

Ecco qui di seguito la probabile formazione dell’Italia verso la Bosnia.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini.

