Nuovo look per Keita Balde. L’ex attaccante nerazzurro, attualmente in forza al Monaco, ha postato una foto su Instagram che lo ritrae con i capelli rasati e color oro, come la sua collana. Un look inedito per l’ala senegalese, il quale era solito restare fedele al ciuffo, seppur in diverse salse. Ecco la foto pubblicata: