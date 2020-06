L’omaggio della Coppa Italia: un minuto di silenzio prima delle semifinali

Bisognerà attendere un simbolico minuto in più prima della ripresa del calcio in Italia: come riporta Calcio e Finanza infatti la Lega ha deciso che prima delle semifinali di Coppa Italia le squadre si raccoglieranno in un minuto di silenzio per commemorare le vittime del Coronavirus.

Dopo i secondi sessanta partirà un applauso destinato a tre professionisti del Sistema Sanitario Nazionale che saranno in mezzo al campo in rappresentanza di tutti i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che ha e sta tutt’ora lavorando intensamente per porre rimedio a questa epidemia.

Il calcio vuole così ripartire non dimenticando i brutti momenti dei mesi scorsi: Juventus–Milan e Napoli–Inter inaugureranno la Coppa Italia in attesa della ripartenza la settimana successiva anche della Serie A. Il mondo vuole tornare alla normalità e il mondo dello sport potrà contribuire in modo attivo alla ripresa delle vecchie abitudini.

