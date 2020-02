Milan, allarme Ibra? Pioli: “Problema al polpaccio, nel derby…”

Dopo tre vittorie consecutive si interrompe la striscia di successi del Milan in campionato. La squadra di Pioli, infatti, ha pareggiato in casa per 1-1 contro l’Hellas Verona, in un match peraltro ‘facilitato’ da un’espulsione, subita da Amrabat, che ha costretto gli ospiti a giocare in 10 per quasi mezz’ora. Dopo il gol di Faraoni, però, i rossoneri non sono riusciti ad andare oltre al pareggio, arrivato grazie ad una punizione di Calhanoglu deviata dalla barriera.

Ai microfoni di Sky nel postpartita, poi, Pioli si è soffermato anche sull’assenza di Ibrahimovic, oggi indisponibile: “Ha avuto un piccolo affaticamento muscolare, ma il vero problema che ne ha causato l’assenza oggi è stata l’influenza. Sono abbastanza sicuro che per il derby di domenica prossima ci sarà”, ha dichiarato il tecnico.

