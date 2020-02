Piccinini, bordata alla Juve: “Nessuna morale da Nedved, spesso intimidatorio con gli arbitri”. E Frey concorda: “Bravo”

In seguito alle dure polemiche esplose nel post partita di Juventus-Fiorentina, è arrivato anche il commento di Sandro Piccinini che, attraverso un tweet sul suo profilo Twitter, ha tirato una frecciata tutt’altro che velata alla Juventus ed al suo vicepresidente Pavel Nedved. Il telecronista, infatti, ha scritto quanto segue in merito alle parole dell’ex calciatore ceco, che ha risposto allo sfogo di Rocco Commisso, presidente viola.

“Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri”. In seguito, poi, è arrivato anche il sostegno di Sebastian Frey: “Bravo Sandro”, ha scritto in un tweet di risposta che trovate qui di seguito.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!