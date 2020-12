LIVE – Real Madrid-Borussia M 1-0: GOOOL! Benzema sblocca il match

Commenta la partita su Telegram con 2700 tifosi nerazzurri!

L’Inter di Antonio Conte dovrà battere lo Shakhtar Donetsk per poter proseguire il proprio percorso europeo: superando gli ucraini, i nerazzurri avranno quantomeno la certezza di accedere all’Europa League. Per poter accedere agli ottavi di Champions League, infatti, i meneghini devono sperare che la gara fra Real Madrid e Borussia Mönchengladbach non si chiuda in parità.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Zinedine Zidane.

Borussia Moenchengladbach (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Thuram, Kramer, Neuhaus; Stindl; Plea, Embolo. All. Marco Rose

L’INTER SI QUALIFICA SE…

La formazione nerazzurra ha ancora buone possibilità di qualificarsi agli ottavi. Scopri le combinazioni che servono alla formazione di Conte.

