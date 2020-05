Ripresa Premier League, Mourinho non ci sta: “Troppo rischioso, i calciatori sono fermi da tempo”

Nell’ultima videoconferenza tenutasi tra gli allenatori di Premier League, un’importante voce fuori dal coro è stata quella di José Mourinho. Lo Special One, infatti, si è mostrato fortemente contrario all’idea di far ripartire il torneo, mostrandosi molto preoccupato in merito alle condizioni fisiche dei vari calciatori che dovrebbero scendere in campo.

La sua tesi è stata la seguente: alla luce del fatto che i calciatori sono sostanzialmente fermi da circa due mesi (gli allenamenti in casa non sono paragonabili a quelli in campo), con tre-quattro settimane di allenamento, peraltro piene di limitazioni logistiche, verrebbe incrementato notevolmente il rischio di infortuni muscolari, andando a compromettere la salute dei calciatori e, di fatto, falsare la stagione.

