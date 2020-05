Spadafora avvisa: “Impossibile dare una data per la ripresa della Serie A. Ecco le ultime”

Intervenuto direttamente dalla Camera dei Deputati, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora si è espresso nuovamente in merito alla ripresa del campionato. In particolare, il ministro ha voluto avvisare che al momento è impossibile poter stabilire una data precisa per la ripartenza della Serie A, poiché non c’è la possibilità di prevedere come sarà la curva dei contagi nel futuro più prossimo.

“Auspichiamo tutti vivamente che campionati possono riprendere regolarmente, allo stesso tempo oggi è impossibile definire una data certa perché dobbiamo verificare come reagirà la curva dei contagi nelle prossime due settimane”, ha dichiarato Spadafora in merito alla ripresa della Serie A.

