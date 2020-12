UFFICIALE – Ritorno in Italia per Maicon, giocherà nel Sona

Finalmente è ufficiale: quello che per il piccolo Sona, club che milita in Serie D, sembrava un sogno, è ora realtà. Come anticipato oggi in esclusiva proprio da noi di Passione Inter, Maicon tornerà in campo in Italia proprio per militare nel club dilettantistico, come confermato sul profilo Instagram della società.

Il leggendario terzino brasiliano, protagonista degli ultimi trionfi dell’Inter e del leggendario Triplete del 2010, si rimette quindi in gioco a 39 anni, dimostrando di avere ancora voglia di divertirsi e divertire. Questo il comunicato del Sona: “Sona calcio è enormemente felice di comunicare di aver raggiunto un accordo con il giocatore Maicon Douglas Sisenando, che sicuramente non ha bisogno di altre presentazioni. Sarà in arrivo la prima settimana di gennaio, presto altre novità e notizie”.