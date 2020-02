Primavera – Mulattieri on fire: con una tripletta guida l’Inter nel pokerissimo al Napoli!

L’Inter di Armando Madonna, questo pomeriggio, ha sfidato il Napoli allo stadio Brera di Sesto San Giovanni. La Primavera nerazzurra ha portato a casa una netta vittoria per 5-0 nei confronti della squadra partenopea, ottenendo i tre punti, molto importanti per la classifica. Dopo soli 8′, l’Inter si porta in vantaggio con la rete di Mulattieri: angolo dalla sinistra, Kinkoue fa la sponda e Mulattieri con un pallonetto abbatte il portiere degli azzurri.

La seconda rete arriva poco dopo, sempre siglata da Mulattieri che riceve un cross Persyn, stacca e mette in porta. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per i nerazzurri di Armando Madonna. Il secondo tempo si apre con la terza rete siglata da Fonseca: batti e ribatti in area e da due passi dalla porta arriva il tap-in. Arriva per Mulattieri anche la tripletta: controllo, rientro sul destro e tiro a giro all’incrocio per lui. La quinta rete arriva sul finale di gara, all’82’ precisamente, a siglarla è Ntube: sponda di Satriano e un sinistro potente ad incrociare.

