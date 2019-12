Samaden: “Atalanta? E’ una squadra esperta. Il bilancio del nostro 2019 è da 10 e lode”

Roberto Samaden, Responsabile del Settore Giovanile dell’Inter, ha parlato al termine della sconfitta per 2-1 contro l’Atalanta, capolista del campionato giovanile. Ecco le sue parole:

IL MATCH – “La partita di oggi dimostra che il calcio è molto strano: è una di quelle partite che giochi 100 volte e vinci 99. Abbiamo creato 12 occasioni da gol, il loro portiere è stato il migliore in campo. Oggi il pareggio ci sarebbe stato stretto. L’Atalanta è una squadra esperta, aveva sette elementi su undici della finale dello scorso campionato. Sono assolutamente i favoriti. Il nostro è un percorso partito da molto più lontano, abbiamo in rosa tanti 2002 e per forza di cose abbiamo alti straordinari (come oggi o con il Barcellona) e punti più bassi. Per i nostri ragazzi abbiamo un percorso di crescita naturale, che ci fa essere felici del fatto che i nostri migliori siano già in Prima squadra“.

BILANCIO DEL 2019 – “Il bilancio sull’anno solare 2019 è assolutamente 10 e lode. Il nostro lavoro è produrre giocatori più che risultati e siamo in linea con il nostro compito, sia per il numero di ragazzi nel giro della Prima Squadra sia per i tanti ragazzi che militano nelle varie squadre di Serie A. Ovviamente i risultati non guastano, ma non è il nostro obiettivo e difficilmente arriveremo in fondo perché serve più esperienza“.

YOUTH LEAGUE – “La Youth League, ad esempio: è una grandissima opportunità di crescita, siamo soddisfatti di essere agli ottavi ma non è il nostro obiettivo principale. L’obiettivo vero è quello di continuare a giocare partite di Youth League perché molto importanti per il percorso di crescita dei ragazzi”.

