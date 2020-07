GdS – Asamoah verso l’addio? Il motivo è legato ad un retroscena con Conte

Negli 11 dati per partenti da La Gazzetta dello Sport nell’idea dell’Inter del futuro di Antonio Conte, è presente anche il nome di Kwadwo Asamoah. Il ghanese, inizialmente dato per titolare sulla fascia sinistra, non vede il campo dal 6 dicembre scorso, quando ha giocato una quindicina di minuti contro la Roma: troppi acciacchi fisici per l’ex Juventus, di cui, apparentemente, non era a conoscenza lo stesso Conte.

Il motivo del suo probabile addio a fine anno, dunque, sarebbe proprio legato a questo retroscena; nonostante avesse problemi conclamati già ad inizio anno, Conte li avrebbe scoperti solamente strada facendo, creando un vero e proprio attrito con la dirigenza nerazzurra. Nonostante abbia un contratto fino al 2021, difficilmente Asamoah farà ancora parte della rosa dell’Inter nella prossima annata.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<