Castagne strizza l’occhio all’Inter: “Voglio terminare la stagione e poi vediamo, ma quando chiama l’Inter…”

Giocherà questa sera a San Siro il primo ottavo di finale di Champions League: l’Atalanta sfida il Valencia in una gara che può valere oro. Timothy Castagne ha parlato ai microfoni di La Dernière Heure del suo futuro ed in particolare dell’Inter, strizzando l’occhio ai nerazzurri. Ecco le sue parole riportate da voetbalnieuws.be:

“Voglio concludere la stagione al massimo e poi dopo l’Europeo vedremo per il futuro. Certo, se ci dovessimo qualificare di nuovo per la Champions League mi piacerebbe restare all’Atalanta ma vedremo. La Premier League mi ha sempre attirato ma quando chiamano club come Napoli e Inter… Quelle sono grandi squadre”.

Potrà essere un obiettivo di mercato dell’Inter? Nel 3-5-2 di Gasperini ha fatto grandi cose e Conte potrebbe contare su un giocatore già pronto per la prossima stagione.



