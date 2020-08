Globo Esporte – Intrigo Cavani: tra Roma, Atletico Madrid ed Inter spunta un club brasiliano

Non solo Roma, Atletico Madrid, Benfica o Inter: Edinson Cavani, secondo quanto riportato dal portale Globo Esporte, è entrato nel mirino anche di un club brasiliano, l’Atletico Mineiro. In questa finestra di mercato, dopo aver annunciato il suo addio al Paris Saint-Germain, molte compagini hanno messo gli occhi sul Matador, considerato uno dei migliori centravanti al mondo.

Indubbiamente, se l’ex Palermo e Napoli decidesse di accasarsi ai bianconeri brasiliani, non lo farebbe per meri motivi economici, vista la potenza pecuniaria delle altre contendenti. Nonostante ciò, a 33 anni, per Cavani potrebbe essere arrivata l’ora di una sfida calcistica emozionante: l’Atletico Mineiro, dunque, potrebbe giocarsi le sue carte per aggiudicarsi il Matador.

