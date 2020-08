Mercato – Chilwell-Chelsea, accordo vicinissimo: ora Emerson Palmieri corre verso l’Inter

L’accordo tra Chelsea e Leicester City è “quasi definitivo”, e l’Inter esulta: lo fa perché la conclusione della trattativa che porterà – forse già nella giornata di oggi – Ben Chilwell a Stamford Bridge dal club delle Foxes per 50 milioni di sterline (vale a dire 55,8 milioni di euro) sbloccherà in favore dei nerazzurri una situazione di mercato che dalle parti di via della Liberazione si tiene da diverso tempo sott’occhio: quella di Emerson Palmieri, che con l’arrivo dell’esterno da Leicester si ritroverebbe a essere un elemento di troppo.

A spiegarlo, in queste ore, è l’emittente britannica Sky Sports, che non ha dubbi nel delineare quelle che saranno le gerarchie che Frank Lampard imporrà sul versante sinistro del proprio Chelsea: Chilwell e Marcos Alonso avranno una maglia, Emerson Palmieri no. O comunque sarebbe una terza scelta, un elemento in esubero che, di cercare una nuova squadra, non se lo farà ripetere due volte. L’Inter, per lui, preme sull’acceleratore da tempo. Questa potrebbe essere la spinta giusta.

