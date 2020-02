Dalla Spagna – Kepa in uscita dal Chelsea, l’Inter valuta il dopo Handanovic

Kepa è già vicino all’addio con il Chelsea. Il portiere spagnolo ex Atletico Bilbao è in combutta con il tecnico dei Blues Frank Lampard ed in estate potrebbe lasciare l’Inghilterra. Oltremanica sono ormai certi della notizia, con il tecnico inglese furioso con la società che non vuole liberarsi del portiere pagato 80 milioni di euro appena una stagione e mezzo fa.

Kepa dovrà dunque cambiare aria e sono molte le squadre interessate al 25enne spagnolo: come riporta il sito spagnolo Todos Fichajes anche l’Inter è in corsa. Il club nerazzurro infatti avrebbe intrapreso i primi contatti con gli agenti del giocatore per valutare l’operazione. Samir Handanovic non potrà continuare ancora a lungo e dunque insieme ai vari nomi già noti come Radu e Musso, spunta anche il nome di Kepa.



