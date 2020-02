Dall’Inghilterra – L’Inter avvia i contatti con Vertonghen: è lui l’obiettivo per la difesa

L’Inter continua a pescare in Premier League ed – ancora una volta – in casa Tottenham. Dopo l’acquisto a gennaio di Christian Eriksen, il club nerazzurro guarda in direzione Londra anche per quanto riguarda la difesa. Ad entrare nel mirino è Jan Vertonghen.

Il difensore belga classe 1987 a giugno andrà in scadenza con gli Spurs e secondo il quotidiano inglese Evening Standard è il primo obiettivo dei nerazzurri per rinforzare la difesa. Come si legge infatti il club avrebbe già avviato i contatti con il giocatore ed il suo entourage per dare il via alla trattativa. Con Milan Skriniar – si legge – attratto dalle sirene del Manchester City, è Vertonghen il sostituto individuato da Antonio Conte.

